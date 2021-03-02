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Анастасія Дячкіна |

США і Мексика домовилися про співпрацю щодо мігрантів

Президенти США Джо Байден і Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор під час віртуальної зустрічі домовилися співпрацювати в галузі міграції і просування спільних зусиль щодо сприяння взаємному і регіональному розвитку.

США і Мексика домовилися про співпрацю щодо мігрантів

Про це йдеться в спільній декларації сторін за підсумками переговорів.

У ній наголошується, що обидва лідери визнали значний внесок мігрантів в економічний розвиток, культурне розмаїття та заявили про свою прихильність імміграційній політиці, визнання гідність мігрантів, а також безпечну і регулярну міграцію.

– Вони домовилися співпрацювати в спільних зусиллях щодо усунення корінних причин регіональної міграції, вдосконалення управління міграцією та розробці правових шляхів міграції, – йдеться в документі, поширеному Білим домом.

Президенти доручили відповідним відомствам двох країн взаємодіяти в сфері боротьби з корупцією, транснаціональною контрабандою.

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Обидва президенти підтвердили важливість тісної співпраці в боротьбі з пандемією, особливо в сферах, пов’язаних з економічним співробітництвом та співпрацею в галузі охорони здоров’я.

На початку лютого президент США Джо Байден скасував три укази Дональда Трампа, які стосуються міграційної політики.

Чинний президент відновив розпорядження про возз’єднання сімей нелегальних мігрантів із дітьми, яких розлучили на кордоні США та Мексики за незаконний перетин кордону.

Фото: Dreamstime

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