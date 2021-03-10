Система охорони здоров’я у більшості міст Бразилії близька до колапсу через випадки захворювання на Covid-19. Про це йдеться у доповіді інституту Fiocruz в Ріо-де-Жанейро.

За його даними, понад 80% ліжок відділень інтенсивної терапії (ВІТ) зайняті в столицях 25 з 27 штатів Бразилії.

Воднас у столицях 15 штатів ВІТ завантажені більш ніж на 90%, включаючи Ріо-де-Жанейро і Сан-Паулу.

Незважаючи на це, президент Жаїр Болсонару продовжує применшувати загрозу.

Губернатори регіонів ухвалили ряд карантинних заходів, проти яких виступив Болсонару, стверджуючи, що збиток для економіки буде гірший, ніж наслідки самого коронавіруса.

Читайте Бразилія виготовлятиме власну вакцину проти коронавірусу

У вівторок, 9 березня, у країні від коронавірусу померли 1 972 людини – це новий добовий рекорд.

З початку пандемії в Бразилії зареєстровано понад 266 тис. смертей і 11 млн інфікованих. Вона займає друге місце за кількістю смертей у світі після США і третє – за кількістю підтверджених випадків.

Першу вакцину отримали понад 8 млн осіб – це трохи більше 4% населення.