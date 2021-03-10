Система охорони здоров’я у більшості міст Бразилії близька до колапсу через випадки захворювання на Covid-19. Про це йдеться у доповіді інституту Fiocruz в Ріо-де-Жанейро.
За його даними, понад 80% ліжок відділень інтенсивної терапії (ВІТ) зайняті в столицях 25 з 27 штатів Бразилії.
Воднас у столицях 15 штатів ВІТ завантажені більш ніж на 90%, включаючи Ріо-де-Жанейро і Сан-Паулу.
Незважаючи на це, президент Жаїр Болсонару продовжує применшувати загрозу.
Губернатори регіонів ухвалили ряд карантинних заходів, проти яких виступив Болсонару, стверджуючи, що збиток для економіки буде гірший, ніж наслідки самого коронавіруса.
У вівторок, 9 березня, у країні від коронавірусу померли 1 972 людини – це новий добовий рекорд.
З початку пандемії в Бразилії зареєстровано понад 266 тис. смертей і 11 млн інфікованих. Вона займає друге місце за кількістю смертей у світі після США і третє – за кількістю підтверджених випадків.
Першу вакцину отримали понад 8 млн осіб – це трохи більше 4% населення.