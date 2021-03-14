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Марія Степанюк |

Затримано підозрюваного у вбивстві Марії Борисової на Херсонщині

На Херсонщині взяли під варту 52-річного підозрюваного у вбивстві 7-річної Марії Борисової.

Затримано підозрюваного у вбивстві Марії Борисової на Херсонщині

— Завдяки злагодженим діям поліції та ювенальних прокурорів Херсонщини підозрюваного встановлено по гарячих слідах – через дві доби після виявлення тіла дитини, – повідомила начальник департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству Офісу Генпрокурора Юлія Усенко.

Семирічна Марія Борисова зникла 7 березня. Вона пішла гуляти з 10-річним братом увечері, але додому хлопчик повернувся сам. Куди зникла сестра, пояснити він не міг.

Дитину шукали місцеві жителі, поліція, нацгвардійці, волонтери з Харкова, Дніпра та Павлограда.

Після чотирьох днів пошуку правоохоронці знайшли Марію вбитою у сільськогосподарському приміщенні одного з будинків неподалік її дому. Встановлено, що смерть дитини настала внаслідок удушення.

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