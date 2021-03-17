Хвиля коронавірусу переходить із західних до центральних регіонів – Радуцький

Хвиля Covid-19 поступово переходить із західних до центральних регіонів країни.

Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

— Епідеміологічна ситуація в країні залишається вкрай напруженою. У червоній зоні, де діють жорсткі карантинні обмеження, залишаються чотири області, у помаранчевій – десять регіонів, – зазначив він.

За словами Радуцького, на Західній Україні ситуація стабілізувалась. Хоча рівень завантаженості лікарень досі перевищує норму у 65%, нових випадків Covid-19 стало менше.

— Поступово хвиля коронавірусної хвороби переходить із заходу до центру країни: найбільш тривожна ситуація у Києві та Вінницькій області. У столиці за півтора тижня кількість хворих та госпіталізованих збільшилась вдвічі – ситуація для медиків найскладніша від початку пандемії, – наголосив він.

Радуцький нагадав, що лише кілька місяців тому деякі мери обласних центрів публічно закликали громадян не дотримуватись карантину, фактично саботуючи дії центральної влади зі стримування епідемії.

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Він порадив місцевим керівникам не чекати на рішення про введення жорстких обмежень із Києва, а самостійно ухвалювати рішення.

— Позитивний приклад демонструє мер Києва Віталій Кличко, який оголосив про початок канікул для школярів 5-11 класів на декілька днів раніше. Це дозволить розвантажити громадський транспорт і зменшити кількість контактів у найближчий тиждень-два, – зауважив він.

Голова комітету наголосив, що під час пандемії потрібно приймати непопулярні рішення. Він не виключив, що ці рішення можуть вплинути на рейтинг політиків. Проте, за його словами, лише так можна врятувати сотні, тисячі життів.

Коронавірус в Україні

17 березня на коронавірус в Україні захворіли ще 11 833 особи. За весь час пандемії в країні інфікувались 1 489 023 українці. Зокрема, захворіли 609 дітей та 388 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Києві, Львівській, Одеській, Вінницькій та Харківській областях.

Джерело: Михайло Радуцький