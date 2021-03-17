Уряд має оприлюднити план постачання Covid-вакцин і зняти обмеження для щеплень – Гройсман

Лідер політичної партії Українська стратегія Гройсмана вимагає від уряду негайно оприлюднити план постачання в Україну вакцин проти Covid-19, розрахований на найближчі шість місяців. У документі має бути чітко зазначений щомісячний обсяг постачань та найменування препарату.

Інша вимога Володимира Гройсмана – зняти всі обмеження, щоб українці віком 18+ мали можливість вакцинуватися. Про це він сказав у своєму зверненні, опублікованому в Facebook.

Політик звернув увагу на дуже невтішні показники розповсюдження захворюваності і порахував, що для отримання колективного імунітету, потрібно провести близько 48 млн щеплень (дводозовою вакциною) у найближчі шість місяців.

Тільки за таких умов можна буде говорити про перемогу над пандемією.

– Тому я сьогодні вимагаю від уряду: найближчими днями – і це потрібно не вам, уряду, а людям – перше: оприлюднити чіткий план забезпечення України протягом шести місяців, помісячно, яка кількість вакцин і яка вакцина буде в Україні. Далі: як ця вакцина буде розповсюджена регіонами, областями, щоб в кожній області розуміли, скільки щомісяця буде вакцин і організовували програму вакцинації. Ми маємо вакцинувати не тисячі, як зараз, а мільйони людей, – зазначив політик.

Також Вололодимир Гройсман закликав уряд зняти обмеження на вакцинацію.

– Сотні тисяч українців стоять в чергах, але вони не можуть, відповідно до прийнятих наказів і рішень уряду, вакцинуватися. А їх потрібно вакцинувати, тому що це їхня безпека. І вони мають бажання. Усі люди віком 18+ мають право отримати вакцину. Не дискримінуйте людей, – додав політик.

Крім того, Володимир Гройсман запропонував щодня інформувати українців про проведені щеплення та побічні ефекти. Як запевнив політик, це сприятиме зростанню довіри до самого процесу вакцинації всередині країни.

Напередодні Володимир Гройсман закликав всіх чиновників, народних депутатів і посадовців не робити власний піар на щепленні лікарів наявною вакциною від Covid, а зробити укол самим.