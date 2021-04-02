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Людмила Грубник |

Ризик агресії РФ: у РНБО заявили про розробку сценаріїв з реагування на ескалацію

Через скупчення російських військ на кордоні з Україною під виглядом підготовки до стратегічних навчань Запад-2021 Україна розглядає різні варіанти реагування на можливу агресію РФ.

Данілов - РНБО

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов під час зустріч із послом Канади в Україні Ларисою Ґаладзою.

– РФ, на жаль, не має наміру припиняти спроби дестабілізації ситуації у регіоні, – зазначив Олексій Данілов.

За його словами, апарат РНБО України здійснює цілодобовий моніторинг ситуації та розробляє різні сценарії реагування на розвиток подій.

Боротьба з агресією РФ

Наприкінці березня з’явилася інформація про стягування російських військ біля кордону України.

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Західні партнери, а також НАТО розкритикували країну-агресора за дестабілізаційні дії.

Детальніше про скупчення військ РФ на кордоні з Україною читайте на Фактах ICTV.

Джерело: РНБО

Фото: РНБО

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