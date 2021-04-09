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Факти / Lifestyle
Лариса Божко |

Нова сіль: смак не страждає, а шкоди менше

Розробник нової солі стверджує, що вона корисніша за традиційну, бо у ній менший вміст натрію. А він, як відомо, знижує вміст в організмі калію, кальцію, магнію, фосфору та заліза, що призводить до навантаження на серце і нирки.

Сіль

Ця сіль натуральна, але її кристали в 100 разів менші за кристали звичної нам солі. Тому її, як стверджує розробник, потрібно набагато менше, щоб досягти необхідного смаку страви.

Що ж являє собою нова сіль?

– Частинки, покриті нанорозмірними кристалами солі, розміром від 0,2 мкм до 0,6 мкм, – пояснює розробник. – Носій (зазвичай мальтодекстрин) діє як транспортна молекула для доставки дрібних кристалів солі. Ці кристали природним чином прикріплюються до носія за допомогою електростатичних сил.

Розробники запевняють, що сіль така ж солона як і “стара”, але в ній лише 50% натрію.

Компанія уже створила виробництво картопляних чіпсів, де і використовує інноваційну сіль, тому що вона дуже гарно наноситься на сухі поверхні чипсів, горішків, сухариків, попкорну. Зараз там як альтернатива використовується хлористий калій.

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Цей підхід нагадує спосіб уникнути надмірного споживання цукру, коли виробляють “більш ефективний” цукор, де він зв’язується з діоксидом кремнію. При цьому продукти солодкі, а цукру на 40% менше.

Читайте в матеріалах Факти ICTV про те, чому кардіологи всього світу рекомендують зменшити кількість споживаної солі і цукру.

Джерело: TheSpoon

Фото: Dreamstime

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