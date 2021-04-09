Нова сіль: смак не страждає, а шкоди менше

Розробник нової солі стверджує, що вона корисніша за традиційну, бо у ній менший вміст натрію. А він, як відомо, знижує вміст в організмі калію, кальцію, магнію, фосфору та заліза, що призводить до навантаження на серце і нирки.

Ця сіль натуральна, але її кристали в 100 разів менші за кристали звичної нам солі. Тому її, як стверджує розробник, потрібно набагато менше, щоб досягти необхідного смаку страви.

Що ж являє собою нова сіль?

– Частинки, покриті нанорозмірними кристалами солі, розміром від 0,2 мкм до 0,6 мкм, – пояснює розробник. – Носій (зазвичай мальтодекстрин) діє як транспортна молекула для доставки дрібних кристалів солі. Ці кристали природним чином прикріплюються до носія за допомогою електростатичних сил.

Розробники запевняють, що сіль така ж солона як і “стара”, але в ній лише 50% натрію.

Компанія уже створила виробництво картопляних чіпсів, де і використовує інноваційну сіль, тому що вона дуже гарно наноситься на сухі поверхні чипсів, горішків, сухариків, попкорну. Зараз там як альтернатива використовується хлористий калій.

Цей підхід нагадує спосіб уникнути надмірного споживання цукру, коли виробляють “більш ефективний” цукор, де він зв’язується з діоксидом кремнію. При цьому продукти солодкі, а цукру на 40% менше.

Читайте в матеріалах Факти ICTV про те, чому кардіологи всього світу рекомендують зменшити кількість споживаної солі і цукру.

Джерело: TheSpoon