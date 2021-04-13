Курс біткоїна (Bitcoin) до долара перевищив 62 тис доларів

Вартість біткоїна знову оновила історичний максимум і перевищила $62 тис. Станом на 13 квітня 1 біткоїн коштує $62,5 тис.

Про це свідчать дані сервісу CoinDesk. Від початку 2021 року це вже не перші різкі стрибки вартості криптовалюти.

Біткоїн почав стрімко зростати приблизно на початку лютого 2021 року. Тоді компанія Ілона Маска Tesla повідомила, що інвестувала $1,5 млрд у криптовалюту. Після цього біткоїн дорожчав і сягнув максимальної позначки у $58 тис.

Наприкінці лютого курс біткоїна впав до позначки $49,9 тис., але вже на початку березня вартість криптовалюти знову почала зростати. І вже у середині березня курс біткоїна вперше перевищив позначку $60 тис.

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Чи варто зберігати біткоїни

Аналітики Bank of America Global Research дійшли висновку, що єдиною причиною зберігання коштів у біткоїнах є зростання курсу.

Загалом же криптовалюта – це непрактичний засіб заощадження або платіжний інструмент. Крім того, вони зазначили, що курс біткоїна прив’язаний до інфляції і є дуже мінливим.