При ковіді – це процес імунотромбозу. Після потрапляння вірусу в організм активується білок – лектин, який за умови важкого важкого перебігу хвороби запускає нашу імунну відповідь і впливає на зсідання крові. Вона при цьому згущується, порушується кровообіг. На тлі коронавірусної інфекції на поверхні атеросклеротичних бляшок утворюються згустки – тромби.