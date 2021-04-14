Що таке тромбоз
Тромбоз – це утворення згустків крові – тромбів – у кровоносних судинах, які ускладнюють або припиняють кровообіг. Найчастіше утворюється у венах.
Причини виникнення тромбозу
Причинами виникнення тромбозу є: порушення ліпідного обміну, малорухливий спосіб життя, тютюнопаління, незбалансоване харчування. Тромбоз виникає у людей з деякими обмінними розладами, захворюваннями серцево-судинної системи, через вік та малорухливий спосіб життя. При коронавірусі однією з причин виникнення тромбозу є імунна відповідь організму на проникнення інфекції.
Чи виникає тромбоз при Covid-19
При ковіді – це процес імунотромбозу. Після потрапляння вірусу в організм активується білок – лектин, який за умови важкого важкого перебігу хвороби запускає нашу імунну відповідь і впливає на зсідання крові. Вона при цьому згущується, порушується кровообіг. На тлі коронавірусної інфекції на поверхні атеросклеротичних бляшок утворюються згустки – тромби.
Які наслідки тромбозу
Згустки погіршують кровоток у легенях, кисневий обмін, можуть призвести до інфаркту міокарда або інсульту, легеневої емболії, тромбозу глибоких вен.
У кого частіше виникає тромбоз
Серед людей є групи ризику, які схильні до утворення тромбів. Це пацієнти стаціонару, що довго перебувають на лікуванні, реанімаційні хворі, малорухливі літні люди з супутніми захворюваннями. Пацієнти, що мають в анамнезі інсульт, інфаркт, онкологію, аутоімунні захворювання, тромбофілію та тромбоз глибоких вен кінцівок. Пацієнти з ожирінням, порушенням вуглеводного обміну.
Як лікують тромбоз
Під час лікування тромбозу використовують протизапальні препарати, антикоагулянти для розрідження крові.
Як запобігти виникненню тромбозу
Щоб тромби не утворювалися, потрібно контролювати свій стан і регулярно здавати аналіз крові, лікувати супутні хвороби, багато рухатися, пити достатньо рідини (2-2,5 л на день). Якщо є загроза утворення тромбів, потрібно приймати ліки, які призначає лікар. Дотримуватися порад щодо харчування: виключити насичені тваринні жири, смажене, продукти промислового виробництва, цукор.