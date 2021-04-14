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Факти / Lifestyle
Лариса Божко |
Тромбоз: що це таке і чому він виникає

Тромбоз: що це таке і чому він виникає

За важкого перебігу коронавірусної інфекції та інколи як ускладнення після хвороби у пацієнтів виникає тромбоз судин. Про це Фактам ICTV розповіла лікар-терапевт клініки Оберіг Тетяна Долина.

Що таке тромбоз

Тромбоз – це  утворення  згустків крові – тромбів – у кровоносних судинах, які ускладнюють або припиняють кровообіг. Найчастіше утворюється у венах.

Причини виникнення тромбозу

Причинами виникнення тромбозу є: порушення ліпідного обміну, малорухливий спосіб життя, тютюнопаління, незбалансоване харчування. Тромбоз виникає у людей з деякими обмінними розладами, захворюваннями серцево-судинної системи, через вік та малорухливий спосіб життя. При коронавірусі однією з причин виникнення тромбозу є імунна відповідь організму на проникнення інфекції.

Чи виникає тромбоз при Covid-19

При ковіді – це процес імунотромбозу. Після потрапляння вірусу в організм активується білок – лектин, який за умови важкого важкого перебігу хвороби запускає нашу імунну відповідь і впливає на зсідання крові. Вона при цьому згущується, порушується кровообіг. На тлі коронавірусної інфекції на поверхні атеросклеротичних бляшок утворюються згустки – тромби.

Які наслідки тромбозу

Згустки погіршують кровоток у легенях, кисневий обмін, можуть призвести до інфаркту міокарда або інсульту, легеневої емболії, тромбозу глибоких вен.

У кого частіше виникає тромбоз

Серед людей є групи ризику, які схильні до утворення тромбів. Це пацієнти стаціонару, що довго перебувають на лікуванні, реанімаційні хворі, малорухливі літні люди з супутніми захворюваннями. Пацієнти, що мають в анамнезі інсульт, інфаркт, онкологію, аутоімунні захворювання, тромбофілію та тромбоз глибоких вен кінцівок. Пацієнти з ожирінням, порушенням вуглеводного обміну.

Як лікують тромбоз

Під час лікування тромбозу використовують протизапальні препарати, антикоагулянти для розрідження крові.

Як запобігти виникненню тромбозу

Щоб тромби не утворювалися, потрібно контролювати свій стан і регулярно здавати аналіз крові, лікувати супутні хвороби, багато рухатися, пити достатньо рідини (2-2,5 л на день). Якщо є загроза утворення тромбів, потрібно приймати ліки, які призначає лікар. Дотримуватися порад щодо харчування: виключити насичені тваринні жири, смажене, продукти промислового виробництва, цукор.

Фото: Dreamstime

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