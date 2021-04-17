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Євгенія Шапоренко |

Реальний татко: Тіма Білоруських вперше показав свою 5-річну дочку

Співак Тіма Білоруських вперше показав публіці 5-річну доньку, а також прокоментував свій вирок.

Тима Белорусских

22-річний артист зазначив, що його сприймати, як безтурботного юнака, який пише пісні. Однак це далеко не так.

– У кожного безтурботного хлопака є свої скелети у шафі. Почнемо з того, що я тато. Реальний татко, в якого є прекрасна дочка, їй уже п’ять років. І весь цей час заради того, щоб дотримуватися репутації хлопчика з розбитим серцем, це ретельно приховувалося. Але хто хотів знати – знав. І поки ви пишете свої коментарі, ми їх читаємо й аналізуємо разом з донечкою, – заявив Тимофій.

Вирок Тімі Білоруських

16 квітня білоруському реперу Тімі Білоруських винесли вирок у справі про незаконний обіг і зберігання наркотичних речовин. Виконавця засудили до двох років обмеження волі.

Наприкінці січня стало відомо, що Тіму Білоруських затримали за звинуваченням у зберіганні наркотиків за статтею 328 (незаконний обіг наркотичних засобів) УК Республіки Білорусь.

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