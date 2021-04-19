Чи отримає Україна транш від МВФ до вересня – прогноз глави Мінфіну

Україна за взятими зобов’язаннями з МВФ звужує коло невирішених питань. Однак остаточна редакція меморандуму, який узгоджується за підсумками перегляду програми з Міжнародним валютним фондом, ще не готова.

Про це заявив глава Мінфіну Сергій Марченко.

– Ми зараз звужує коло невирішених питань. За великим рахунком йдеться про конкретні формулюваннях за взятими Україною зобов’язаннями. І це коло максимально звузилося. У січні, коли була місія, було багато питань, зараз їх менше. Залишилася низка питань з антикорупції, які потрібно вирішити, – зазначив міністр.

Глава Міністерства фінансів України зазначив, що процес перегляду програми гальмується не тільки через ціни на газ. Зокрема, це відбувається через низку ключових питань.

Вища рада правосуддя, антикорупційні реформи – це ключові питання, які становлять основну складність, – зазначив Марченко.

Він додав, що поки рано говорити про чіткі формулювання в зобов’язаннях, які Україна готова взяти.

Коли буде остаточна редакція меморандуму, це залежить від МВФ.

За словами міністра, для України хорошим варіантом є транш у вересні.

– Це хороший варіант, до якого ми йдемо. Поки є прогрес, і я хочу бути в цьому випадку оптимістом, – зазначив Сергій Марченко.

Транш МВФ

Нову програму кредитування Stand-вy для України обсягом $5 млрд та терміном 18 місяців МВФ затвердив у червні 2020 року.

Перший транш $2,1 млрд Україна отримала відразу, а потім МВФ призначив чотири перегляди програми.

Україна може отримати черговий транш від Міжнародного валютного фонду вже у 2021 році, але для цього у країні необхідно ухвалити деякі законопроекти.