Іспанське місто Більбао не прийматиме матчі чемпіонату Європи з футболу.

Остаточне рішення щодо міст-господарів чемпіонату Європи буде винесено 23 квітня Спілкою європейських футбольних асоціацій.

На даний момент готовність прийняти ігри турніру з глядачами підтвердили Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон і Рим.

Під питанням залишається участь в Євро Мюнхена і Дубліна.