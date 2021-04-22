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Тетяна Забожко |

Більбао не прийме матчі Євро-2020

Евро-2020 трофей

Іспанське місто Більбао не прийматиме матчі чемпіонату Європи з футболу.

Остаточне рішення щодо міст-господарів чемпіонату Європи буде винесено 23 квітня Спілкою європейських футбольних асоціацій.

На даний момент готовність прийняти ігри турніру з глядачами підтвердили Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон і Рим.

Під питанням залишається участь в Євро Мюнхена і Дубліна.

Фото: Dreamstime

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