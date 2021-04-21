ПАРЄ закликає до нових санкцій проти режиму в Білорусі

У ПАРЄ закликають країни-члени організації запроваджувати санкції проти представників владного режиму у Білорусі. Про це йдеться в ухваленій резолюції про порушення прав людини у Білорусі та необхідності міжнародного розслідування.

Зокрема, члени Парламентської асамблеї Ради Європи вимагають негайно звільнити усіх політичних в’язнів та припинити порушення прав людини, включно з застосування тортур.

– Асамблея закликає країни-члени Ради Європи застосувати у своїх судах принцип “універсальної юрисдикції” за фактами тортур, а також запровадити цільові санкції за своїми “списками Магнітського” проти осіб, які вчинили серйозні порушення прав людини, – йдеться у резолюції.

Серед країн, які надають захист жертвам репресій у Білорусі та підтримують білоруське громадянське суспільство, у ПАРЄ відзначають Україну, країни Балтії, Польщу.

Як пояснюється у документі, застосовування принципу “універсальної юрисдикції” має бути спрямоване проти представників владного режиму у Білорусі, які причетні до репресій та порушень прав людини.

Окрім цього, у ПАРЄ вважають, що потрібно провести нові демократичні вибори президента Білорусі у 2021 році.

Нові вибори в Білорусі

Раніше місії ЄС та США в ОБСЄ підтримали заклик лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської щодо нових виборів у Білорусі.

У заяві представництва Євросоюзу в ОБСЄ йдеться про те, що пропозиція, озвучена Світланою Тихановською, має привести до проведення у 2021 році вільних і справедливих виборів за участю міжнародних спостерігачів, представників ODIHR (Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ).

Джерело: ПАРЄ