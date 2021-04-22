Служба безопасности Украины объявила о задержании агента ФСБ России в Житомирской области. Им оказался местный житель, который собирал разведывательные данные о воинских частях региона за деньги.

По заданию российских кураторов он должен был провести видеосъемку двух военных объектов,

собрать информацию о руководящем составе воинских подразделений, а также

установить места проживания военнослужащих.

В частности, злоумышленник подготовил схемы территорий воинских частей и места расположения контрольно-пропускных пунктов. Он должен был передавать информацию по отработанным электронным каналам.

Во время обысков по месту жительства агента силовики изъяли средства связи с представителями ФСБ.

Мужчина признал факт сотрудничества с российской спецслужбой и сейчас дает показания. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от 12 до 15 лет тюрьмы. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следственные действия продолжаются.