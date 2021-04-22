Природа подарувала нам велике чудо – можливість мати дітей. Природа також наділила нас можливістю вибору: коли народжувати і в якій кількості. Але при цьому природа жорстоко карає тих, хто свідомо нехтує елементарними нормами турботи про своє репродуктивне здоров’я, а значить і про здоров’я майбутнього потомства.

Факти ICTV розбираються в питанні з допомогою завідувача кафедри неонатології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, доктора медичних наук, професора Єлизавети Шунько.

Крім можливості природного зачаття, виношування і народження здорової дитини, поняття “репродуктивне здоров’я” включає в себе також сексуальні відносини майбутніх батьків, їх соціальне і фізіологічне благополуччя.

У цьому сенсі дуже важливо бути поінформованим в таких важливих питаннях, як продовження свого роду, планування вагітності. Щоб не тільки народити здорового малюка, але і зберегти здоров’я матусі. Благо сьогодні є всі можливості для своєчасного виявлення та запобігання ризикам вагітності і наступних пологів.

– Що ж стосується переривання вагітності, то є сенс вдаватися тільки в крайніх випадках, маючи на те дійсно вагомі підстави, – зазначає Єлизавета Шунько. – Якщо ви все-таки зважилися на аборт, слід пам’ятати про те, що наступна вагітність може або взагалі не відбутися, або закінчиться передчасно. Небажану вагітність можна запобігти розумним, цивілізованим чином. Єдине – якщо ви зупините свій вибір на контрацептивах, що застосовуються всередині матки, обов’язково проконсультуйтеся у лікаря. В іншому випадку можете отримати або вагітність, або серйозну інфекцію.

Екологія. Саме її медики ставлять на перше місце в переліку чинників, що впливають на наше репродуктивне здоров’я. На другому щаблі цього непочесного п’єдесталу – невігластво в питаннях планування сім’ї, нехтування інтересами та уподобаннями партнера. На третьому – інфекції, які передаються статевим шляхом. Статистика в цьому контексті показує досить високий відсоток захворюваності.

А між тим, саме невилікувана вчасно інфекція може призвести до передчасних пологів: завчасно можуть відійти води і початися родова діяльність. Більше того, інфіковані навколоплідні води, а разом з ними і патогенні збудники, заковтує ще ненароджена дитина. В момент появи на світ вона “добирає” згубні бактерії, проходячи через інфіковані родові шляхи.

Чим це загрожує? Досить часто ми говоримо про стрептококи групи В, здатні викликати вроджену пневмонію, а в разі генералізованої інфекції – спровокувати сепсис або важкий респіраторний дистрес-синдром (стан, при якому легені за допомогою крові не доставляють достатню кількість кисню до життєво важливих органів).

За словами Єлизавети Шунько, базовою умовою збереження здоров’я дитини є збалансована мікробіота (або мікрофлора) майбутньої мами. Мікробіота – це, по суті, окремий орган, покликаний забезпечувати гармонію бактерій, що населяють наше тіло. У цій гармонії – основа нашого здоров’я. Тому вкрай важливо майбутнім батькам, перед зачаттям, обов’язково відвідати акушера-гінеколога, який призначить відповідне обстеження і, в разі необхідності, лікування. Щоб підготовка до зачаття обох партнерів – і чоловіка, і жінки – була успішною та вчасною.

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