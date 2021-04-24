Переговори Зеленського та Путіна: в ОП прокоментували відповідь глави Кремля

Президент Російської Федерації Володимир Путін готовий до проведення переговорів, оскільки не може постійно нарощувати агресію. Про це свідчить його відповідь на пропозицію президента України Володимира Зеленського.

Таку думку висловив Михайло Подоляк – радник очільника Офісу президента Андрія Єрмака. За його словами, Росія не може постійно нарощувати агресію, рано чи пізно потрібно говорити.

– Очевидно, що відповідь пана Путіна, причому відповідь швидка і конкретна, свідчить про важливість прямого переговорного аспекту і для Росії.

Щодо відмови Путіна обговорювати Донбас Подоляк вважає, що Росія не зможе відступити від цієї проблеми. Передусім тому, що таких об’єктів як “ДНР” та “ЛНР” не існує ні в юридичному, ні у фактичному аспекті.

– Всім відомо: непідконтрольна Україні частина Донбасу тримається тільки за рахунок прямого російського ресурсу, зокрема управлінського.

Переговори Путіна та Зеленського

20 квітня у відеозверненні президент України запропонував главі Кремля, Володимиру Путіну, провести переговори щодо Донбасу.

Невдовзі президент РФ відповів, що погоджується на пропозицію, однак щодо проблем Донбасу порадив розмовляти з бойовиками.