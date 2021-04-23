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Софія Зінов'єва |

Зеленський обов’язково відреагує на пропозицію Путіна зустрітися в Москві – Мендель

юлія мендель

Володимир Зеленський неодмінно відреагує на пропозицію Володимира Путіна зустрітися в Москві, розповіла прес-секретар президента Юлія Мендель.

– Реакція глави держави обов’язково буде, – сказала Мендель.

Пропозицію зустрітися у Москві Путін озвучив 22 квітня, на зустрічі із президентом Білорусі Олександром Лукашенко.

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Він також заявив, що для врегулювання конфлікту на Донбасі Зеленський передусім має зустрітися із ватажками “ЛДНР”.

А якщо мова йде про розвиток українсько-російських відносин, то вони чекають президента України у Москві у будь-який зручний для нього час.

Запрошення Зеленського

20 квітня президент України оприлюднив відео, у якому звернувся до Володимира Путіна.

Зеленський запропонував йому зустрітися у будь-якій точці Донбасу, де йде війна, а також нагадав про відмову РФ підтримати повне припинення вогню і пропозицію зустрітися на лінії розмежування.

Джерело: РБК-Україна

Фото: Офіс президента

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