Доступна іпотека: Рада ухвалила зміни до держбюджету

Під час пленарного засідання 29 квітня Верховна Рада ухвалила законопроект про внесення змін до державного бюджету України на 2021 рік щодо впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян житлом.

За відповідний закон проголосували 277 народних депутатів. Йдеться про законопроект №5308.

Він покликаний створити законодавче підґрунтя приєднання Державної іпотечної установи до ПрАТ Укрфінжитло та необхідних умов для належної реалізації програми Доступна іпотека, забезпечення функціонування ринку іпотечного кредитування і впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян житлом.