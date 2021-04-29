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Євгенія Шапоренко |

Доступна іпотека: Рада ухвалила зміни до держбюджету

Доступна іпотека: Рада ухвалила зміни до держбюджету

Під час пленарного засідання 29 квітня Верховна Рада ухвалила законопроект про внесення змін до державного бюджету України на 2021 рік щодо впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян житлом.

За відповідний закон проголосували 277 народних депутатів. Йдеться про законопроект №5308.

Він покликаний створити законодавче підґрунтя приєднання Державної іпотечної установи до ПрАТ Укрфінжитло та необхідних умов для належної реалізації програми Доступна іпотека, забезпечення функціонування ринку іпотечного кредитування і впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян житлом.

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