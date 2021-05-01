Україна уклала контракт з американською компанією Pfizer про постачання додаткових 10 млн доз вакцини проти коронавірусу.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

– Після тривалих переговорів із компанією Pfizer ми досягли домовленості про постачання додаткових 10 млн доз. Сьогодні вночі ми підписали відповідний контракт, – сказав міністр.

За його словами, загалом українці отримають 20 млн доз вакцини Pfizer протягом 2021 року.

Окрім того, Степанов поділився, що переговори із Pfizer розпочалися ще в серпні 2020 року й були досить напруженими.

Однак, він зауважив, що суттєві зрушення в перемовинах із компанією відбулися після того, як долучився до цього президент України Володимир Зеленський.

Адже, за словами міністра, він особисто провів переговори з гендиректором компанії Альбертом Бурлою.

– Ця розмова значно пришвидшила процес, і ми досягли домовленості про постачання перших 10 млн доз вакцини в Україну, – додав він.

Згідно з домовленостями, до країни мають надіслати:

у травні-червні – 500 тис. доз;

у липні-серпні – 4,5 млн доз;

у четвертому кварталі цього року – 15 млн доз.

Вакцинація в Україні

19 квітня у Києві почали вакцинувати людей вакциною від компаній Pfizer/BioNTech. Першими щеплення отримали пацієнти та працівники Київського геріатричного пансіонату. Вже встигли вакцинувати 120 людей, з них 78 пацієнтів.

Загалом кампанія з вакцинації населення в Україні розпочалася 24 лютого. Станом на ранок 18 квітня449 194 українці вакцинувалися від коронавірусу.