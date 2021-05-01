30 квітня на екрани вийшов дев’ятий випуск романтичного шоу Холостяк. Події були справді палкими, адже кожна учасниця намагється все більше і більше здивувати головного героя проекту.

Які нові можливостя з’явилися у дівчат, як пройшли побачення та хто прокинув проект, розкажуть Факти ICTV.

У дев’ятому випуску шоу Михайло Заливако вкотре побував на романтичних побаченнях із красунями, які борються за його серце.

Групове побачення із дівчатами

Найперше Михайло зустрівся окремо із Джесікою. Вони вирішили провести разом дозвілля, малюючи графіті. Після чого вони провели цікаву та інтригуючу розмову. А в кінці побачення Михайло поцілував дівчину.

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Потім було саме цікаве. Адже Михайло вирішив провести групове побачення спільно з Юлею та Анною. Усі троє ходили на екскурсію в музей єгипетської історії.

Після цього чоловік попросив Юлю залишити їх з Анною на одинці. Тож дівчина пішла в будинок до інших учасниць. Вони її допитували, де ж поділася Анна. Але Юля вирішила подражнити дівчат, і сказала їм, що не знає, де вона та чи повернеться взагалі.

Потім дівчина переодяглася і вже в кінці зустрічі з’явилася на цьому побаченні.

Але під час її відсутності між Михайлом та Анною стався пристрасний поцілунок, про який вона дізналася не скоро.

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Та найцікавіше почалося на яхті, куди Михайло запросив усіх дівчат. Учасниці запропонували пограти в гру Я ніколи не….

У процесі, здавалося б, невинної гри з’ясувалося, що Юля їздила з незнайомим чоловіком в Афіни. А Анна зізналася, що боїться знаходиться поруч з величезними архітектурними об’єктами.

Також між дівчатами не раз розгорався конфлікт через різні плітки на шоу.

Сюрприз від Даші

Даша підготувала для головного героя сюрприз. Вона принесла йому сніданок прямо в ліжко.

Михайло був приємно здивований цьому. Тож вони разом поснідали, після чого він запросив її на індивідуальне побачення на пляж.

В кінці прогулянки між Михайлем та Дашою стався поцілунок.

Хто покинув шоу Холостяк 11

За крок до знайомства з батьками Михайло вирішив попрощатися з Юлею-Зайкою.

Адже головний герой не повірив її відеозверненню. Так, на його думку, у дівчини немає почуттів, а своє справжнє обличчя вона так і не показала йому.

Михайло зізнався, що йому боляче відпускати Юлю додому, оскільки в нього до неї справді є сильні почуття, яких немає до інших учасниць.

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Холостяк 11 сезон

Головним героєм романтичного реаліті-шоу Холостяк 11 став харківський бізнесмен – Михайло Заливако. Він народився 28 вересня 1989 року в родині провізорів. Чоловік не уявляє свого життя без бізнесу. Заливако досяг значного успіху в кар’єрі та активно розвиває власну логістичну компанію.

Проте Михайло зізнається, що, попри успішний бізнес, в його житті не вистачає найголовнішого – справжнього кохання. Саме з цією метою чоловік пішов на проект романтичного реаліті.