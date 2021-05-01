ВООЗ схвалила вакцину Moderna для людей 18+

Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує американську вакцину Moderna для екстреного використання проти коронавірусу.

За даними компанії, ефективність цього препарату становить 94,1%.

Американські експерти вивчили дані про вакцину та рекомендували її використовувати для людей віком від 18 років.

Moderna стала п’ятою вакциною, схваленою ВООЗ для екстреного застосування проти Covid-19.

У відомстві зазначили, що мета такого рішення полягає в тому, щоб якомога швидше зробити доступними ліки, вакцини та діагностику для вирішення надзвичайної ситуації.

За словами помічниці гендиректора ВООЗ Маріангела Сімао, важливо мати більше вакцин проти Covid-19 у зв’язку з проблемами їх постачання, зокрема з Індії, де нова Covid-хвиля.

Напередодні відомство включило до цього списку вакцини – Pfizer/BioNTech, Jannsen і два варіанти вакцини від AstraZeneca.

Також нещодавно ВООЗ рекомендувала не змішувати різні типи вакцин проти коронавірусу.

Таке рішення в компанії оголосили з тієї причини, що ще немає інформації про наслідки вакцинації одночасно різними препаратами.

Джерело: ВООЗ