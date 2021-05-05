Covid-лікарню в Донецькій області обстріляли окупанти

Російські найманці вчора ввечері обстріляли лікарню в місті Красногорівка Донецької області. В обстріляному окупантами корпусі від Covid-19 лікуються 45 осіб.

В результаті обстрілу пошкоджено вікна першого корпусу лікарні. Тепер там відсутнє електропостачання.

Постраждалих немає. Всі обставини інциденту встановлюються.



















Бойовики обстріляли Covid-лікарню в Донецькій області / 5 фотографий

Зараз співробітники поліції проводять розслідування. Мар’їнська міська військово-цивільна адміністрація займається ліквідацією наслідків обстрілу.

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Підірвався на вибухівці

Раніше в Донецькій області на кладовищі 69-річний місцевий житель підірвався на вибухівці.

За словами правоохоронців, чоловік з дружиною прибирали могили в селищі Верхньоторецьке, розташованому поблизу лінії зіткнення.

Фото: Мар’їнська міська військово-цивільна адміністрація

Джерело: Мар’їнська міська військово-цивільна адміністрація