Covid-лікарню в Донецькій області обстріляли окупанти

Російські найманці вчора ввечері обстріляли лікарню в місті Красногорівка Донецької області. В обстріляному окупантами корпусі від Covid-19 лікуються 45 осіб.
В результаті обстрілу пошкоджено вікна першого корпусу лікарні. Тепер там відсутнє електропостачання.
Постраждалих немає. Всі обставини інциденту встановлюються.
Бойовики обстріляли Covid-лікарню в Донецькій області / 5 фотографий
Зараз співробітники поліції проводять розслідування. Мар’їнська міська військово-цивільна адміністрація займається ліквідацією наслідків обстрілу.
Підірвався на вибухівці
Раніше в Донецькій області на кладовищі 69-річний місцевий житель підірвався на вибухівці.
За словами правоохоронців, чоловік з дружиною прибирали могили в селищі Верхньоторецьке, розташованому поблизу лінії зіткнення.
Фото: Мар’їнська міська військово-цивільна адміністрація