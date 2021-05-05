За останню добу курс криптовалюти Dogecoin на біржі Binance виріс на 55%. 5 травня за одну монету давали $0,69, а загальна капіталізація активу за рік сягла $87 млрд.

Таке здорожчання виникло після того, як криптовалюту, що спочатку була створена для жарту, почала продавати біржа Gemini.

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Також про плани торгувати Dogecoin 3 травня розповіла трейдерська платформа eToro, а 4 травня міжнародну торгівлю почала криптобіржа Bitfinex.

Навіть власник компанії SpaceX Ілон Маск згадав про Dogecoin у своєму Twitter 28 квітня та назвав себе The Dogefather.

Квитки за Dogecoin

Американський бейсбольний клуб Oakland Athletics продає квитки на свої ігри за Dogecoin.

Наразі за цю криптовалюту можна придбати квитки на ігри, які проходять із 3 по 6 травня.

Придбані квитки будуть доступні лише у цифровому вигляді, у мобільному застосунку MLB Ballpark, а вартість для двох відвідувачів на ігри з Toronto Blue Jays складає 100 Dogecoin.