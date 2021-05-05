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Максим Зайченко |

Відмовилася виходити заміж: у Пакистані знайшли мертвою громадянку Великої Британії

Відмовилася виходити заміж: у Пакистані знайшли мертвою громадянку Великої Британії

У пакистанському місті Лахор знайшли мертвою громадянку Великої Британії Майре Зульфікар. Напередодні вона відмовилася вийти заміж за місцевого жителя.

Жінці було близько 25 років.

Її друг, Мохаммад Назір, сказав поліції, що місцевий чоловік запропонував їй вийти заміж, і погрожував жахливими наслідками, якщо вона відмовиться.

На тілі Зульфікар виявили сліди від куль та ознаки тортур.

У поліції Пакистану кажуть, що причина її смерті ще невідома.

– У жінки виявили кульове поранення в плече, але точна причина смерті буде відома після розтину і судово-медичного висновку. Після цього стане відомо, чи померла жінка від вогнепального поранення або її задушили, – сказали в поліції. 

Поліція вже затримала двох чоловіків і викликала на допит.

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Зульфікар приїхала до Пакистану два місяці тому на весілля. Вона тимчасово жила в орендованому будинку з другом.

Жорстоко вбив жінку 

Раніше в Тернопільській області чоловік жорстоко вбив 55-річну жінку. На її тілі виявили опіки, численні побої.

Причиною смерті жінки стало задушення. Силовики підозрюють її чоловіка у вбивстві, але він відмовляється визнавати свою причетність до злочину.

Фото: Facebook

Джерело: Sky News

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