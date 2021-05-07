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Софія Зінов'єва |

Двері НАТО відчинені для України: Блінкен про можливість вступу до Альянсу

ентоні блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна все ближче співпрацює з натівськими програмами і впроваджує необхідні реформи.

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За словами Блінкена, двері НАТО відчинені для України, але країна, що сподівається вступити до Альянсу, має бути готовою збільшувати безпековий потенціал НАТО та відповідати певним стандартам.

– Я хочу чітко наголосити: двері НАТО відчинені для України. НАТО знову нагадало про свої зобов’язання. Те, що ми бачимо зараз – Україна все ближче співпрацює з натівськими програмами і найголовніше – проводить необхідні реформи та інвестиції, – наголосив Держсекретар США у ексклюзивному інтерв’ю Олені Фроляк.

Інтерв’ю Блінкена та Олени Фроляк 

6 травня американський дипломат прибув до Києва у рамках офіційного візиту.

Окрім зустрічей із посадовцями, він дав ексклюзивне інтерв’ю Олені Фролякголовному редактору інформаційної служби ICTV.

Повне інтерв’ю можна прочитати на Фактах ICTV.

Фото: Getty Images

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