Найближчими днями Індія отримає гумдопомогу від України – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підтримує надання Індії гуманітарної допомоги через складну ситуацію з Covid-19 і готовий найближчим часом підписати відповідний указ.

Про це він повідомив під час зустрічі із засновником та власником компанії Serum Institute of India Сайрусом Пунавалою.

– Знаю, що уряд розглядає можливість надати гуманітарну допомогу Індії. Підтверджую, що найближчим часом підпишу відповідний указ, і ми робитимемо все, щоб дійсно допомогти. Думаю, найближчими днями Індія обов’язково отримає гуманітарний вантаж від України, – зазначив він.

Водночас Сайрус Пунавала нагадав, що Індія вже поставила в Україну півмільйона доз вакцини від коронавірусу CoviShield. Також він запевнив, що Україна буде серед пріоритетних країн, які отримають препарат, щойно індійський уряд відновить його експорт.

Зі свого боку Володимир Зеленський запропонував Сайрусу Пунавалі розглянути можливості співпраці Serum Institute of India та українських партнерів, щоб спільно розробляти та виробляти в Україні медпрепарати, ліки та вакцини, зокрема й від коронавірусу.

Допомога Індії

Напередодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд запропонував підтримку Індії, де щодоби фіксують рекордну кількість інфікувань та смертей від Covid-19.

За його словами, Україна готова надати Індії кисень. Від будь-якої іншої допомоги країна відмовилась.