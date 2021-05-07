У Львові затримали жінку, яка в нетверезому стані керувала автомобілем без водійських прав. Під час затримання вона пручалася і побила поліцейську.

Водночас в березні у жінки вже відібрали водійські права за нетверезе керування авто, оскільки в січні цього року її двічі в один і той самий день зловили п’яною за кермом.

Інцидент з подальшим побиттям стався 7 травня на вулиці Патона у Львові. Близько першої години ночі патрульні помітили 43-річну порушницю на Lexus. Вона повернула наліво, проте не увімкнула габарити.

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Після зупинки авто жінка відмовилася надати документи та намагалася виїхати. Вона була в стані алкогольного сп’яніння. Її запросили до відділення поліції.

– Патрульні встановили особу водійки, нею виявилася 43-річна львів’янка, позбавлена права водіння за нетверезе керування на один рік від 12 березня цього року. На початку січня її двічі в один день зупинили нетверезою, – зазначили в поліції.

У відділенні жінка стала поводитися неадекватно, смикати за одяг поліцейських і нападати. Вона вдарила поліцейську, яка в результаті отримала травму руки.

Зловмисниця також відмовилася від огляду на стан сп’яніння. На неї склали два адміністративних протоколи.

Також патрульні написали рапорт про те, що жінка не виконує рішення суду, а відповідно порушує ст. 382 (Невиконання судового рішення) КК України. Крім цього, їй загрожує кримінальна відповідальність за ч. 2 ст. 342 (Опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків) КК України.

Побила поліцейську

Раніше в Рівненській області 30-річна п’яна жінка побила 47-річну поліцейську, яка за зверненням місцевих жителів йшла до заявника.

Жінку госпіталізували до лікарні з черепно-мозковою травмою і численними ушкодженнями.