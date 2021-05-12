Солістка гурту Go-A Катерина Павленко зізналася, що дуже цінує своїх шанувальників з Росії, але давати концерти в країні-агресорі вона не збирається.

Співачка розповіла, що гурту Go-A дуже часто пишуть приємні слова жителі Сибіру.

– У нас дуже багато є слухачів з Росії. Вони пишуть нам приємні слова навіть українською мовою. І ми не можемо не любити їх тільки через те, що вони проживають на тій території, – зазначила співачка.

Крім цього, Катерина зазначила, що гурт не планує виступати в Росії, оскільки вони не хочуть заплямувати свою репутацію.

– Не хочеться думати про Євробачення, як про політичну арену. Звісно, що цей підтекст буде і від цього нікуди не втекти. Аполітичною може бути лише людина, яка ніколи не зіштовхувалася з війною, і в якої ніхто не загинув, – сказала солістка.

Гурт Go-A на Євробаченні 2021

На думку журналістів, які були присутні на першій репетиції в Роттердамі, гурт Go-A претендує на перемогу на Євробаченні 2021.

За результатами голосування в прес-центрі, гурт Go-A посів лідерське місце за кількістю голосів журналістів. Представники України на Євробаченні 2021 набрали 81 бал.

Джерело: DW Ukrainian