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Лариса Божко |

В Україну їде нова партія вакцин Pfizer – Степанов

В Україну їде нова партія вакцин Pfizer – Степанов

Ще одна партія вакцини Pfizer приїде в Україну 17 травня.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі одного з телеканалів.

– Очікуємо найближчим часом, попередньо, починаючи з 17 травня отримання Pfizer за ініціативою COVAX, – сказав він.

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Джерело: Україна 24

Фото: Pixabay

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