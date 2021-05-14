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Вікторія Гірко |

Семенченка підозрюють в обстрілі одного з українських телеканалів

Семен Семенченко

Офіс генпрокурора повідомив про підозру в теракті колишньому народному депутату Семену Семенченку і двом його спільникам у справі про обстріл будівлі одного з українських телеканалів у липні 2019 року. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

За інформацією СБУ, Семенченко організував обстріл ТОВ Інформаційного агентства 112-канал. Слідчі встановили, що до вчинення злочину Семенченко залучив двох учасників підпорядкованого йому збройного формування.

Спочатку він разом зі спільником ррозвідав місцевість поблизу будівлі телеканалу. Тоді вони обирали, як тікатимуть з місця злочину і де встановлені камери відеоспостереження.

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Також в СБУ з’ясували, що Семен Семенченко передавав гроші, аби придбати транспорту та інші засоби, необхідних для злочину. За початковим задумом організатора, виконавці теракту мали придбати автомобіль і закласти в нього великий обсяг вибухівки.

Потім припаркувати авто біля будівлі телеканалу і у визначений час підірвати. Але щоб приховати осіб-виконавців та організатора вирішили обстріляти будівлю телеканалу з протитанкового гранатомета.

Підозра Семенченку

Колишнього нардепа підозрюють не лише в обстрілі телеканалу. Напередодні СБУ вручила ще одну підозру екс-нардепу Семену Семенченку.

Його і так званого позаштатного агента НАБУ Євгена Шевченка підозрюють у тому, що вони організували протиправну схему із ввезення поза митним контролем військових запчастин і товарів подвійного призначення з Російської Федерації, які згодом продавали державним підприємствам оборонної сфери за завищеними цінами.

Джерело: СБУ

Фото: УНІАН

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