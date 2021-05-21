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Максим Зайченко |

Іспанія з 7 червня відкриває кордони для туристів не з ЄС, але є умови

Іспанія

Іспанія з 7 червня відкриває кордони для туристів, які вакцинувалися від коронавірусу. В’їзд дозволять не тільки громадянам країн-членів Євросоюзу. 

Про це повідомив прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес. 

За його словами, нове правило поширюватиметься на вакцинованих мандрівників незалежно від країни походження.

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Швидше кордони відкриють для громадян країн, які відправляють найбільше туристів в Іспанію. Зокрема, це Великобританія, США, Австралія, Нова Зеландія, Ізраїль. Громадяни цих країн зможуть відвідувати Іспанію без санітарного контролю з 24 травня. 

Санчес прогнозує, що туризм в країні до кінця року буде на рівні 70% від тих показників, які були в Іспанії до пандемії.

Греція відкрила кордони для українців

З 14 травня Греція дозволила українським туристам в’їзд на територію країни.

Для перетину кордону з туристичною метою громадянам України потрібно заповнити спеціальну PLF форму.

Джерело: El Pais

Фото: Pixabay

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