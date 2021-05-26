Голлівудський актор Бред Пітт домігся спільної опіки над дітьми від екс-дружини Анджеліни Джолі.

Судові розгляди між 57-річним Піттом і 46-річною Джолі щодо опіки над їх спільними дітьми тривали близько п’яти років.

Близьке до пари джерело сказало, що Джолі продовжить судові тяжби.

– Бред просто намагався проводити більше часу зі своїми дітьми. І було ясно, що Анджеліна робила все можливе, щоб запобігти цьому. Процес тривав кілька місяців, було залучено багато свідків, експертів, терапевтів та інших людей, які перебували поруч з дітьми. Саме на їхніх свідченнях було ухвалено рішення суду, – сказав він.

Акторка не згодна з таким вердиктом. Вона хотіла, щоб діти самі висловилися в суді, проте це прохання відхилили.

У Бреда й Анджеліни шестеро дітей – троє названих – 17-річний Пакс, 16-річна Захара і 19-річний Меддокс, на якого вже не поширюється рішення про опіку. А також троє біологічних – 14-річна Шайло і 12-річні близнюки Нокс і Вів’єн.

Розлучення Бреда Пітта та Анджеліни Джолі

У 2016 році Бред Пітт та Анджеліна Джолі розпочали процес розлучення, судові розгляди тривали три роки.

Офіційно вони припинили бути подружжям у 2019 році, однак питання щодо опіки над шістьома дітьми вирішують досі.

Джерело: Page Six