Постачальники газу не знизили встановлені річні тарифи з 1 червня. Кілька компаній навіть підвищилися вартість місячних тарифів на перший місяць літа, і лише одна несуттєво знизила. Про це свідчать результати дослідження, проведеного аналітичним порталом Енергореформа.

Загалом річні тарифи у всіх постачальників коливаються у межах 7,8-13,5 грн за куб. м. Найбільше зросли тарифи на червень у ТОВ Херсонська обласна енергопостачальна компанія. Ціна встановлена на рівні 11,89 за куб. м., тоді як в травні становила 10,5 грн.

Які ще компанії підвищили місячні тарифи на червень

ТОВ Житомирська обласна енергопостачальна компанія – 11,77 грн (у травні – 10,5 грн );

ТОВ Хмельницькенергозбут – 11,5 грн (у травні – 9,6 грн);

ТОВ Газпромпостач – 11,2 грн (у травні – 10,2 грн);

ТОВ Волиньелектрозбут – 8,89 грн (у травні – 7,98 грн);

ТОВ Закарпатенерго – 8,88 грн (у травні – 7,98 грн);

ТОВ Гласкомерц – 11 грн (у травні – 10 грн).

Єдиною компанією, яка пішла на зниження цінової пропозиції у червні стала ТОВ Маргаз. Вона знизила вартість послуг на 15 коп, порівняно з травнем. Наразі ціна складає 8,75 грн.

Водночас деякі постачальники, як ТОВ Нафтогаз України, Луганськгаз Збут, ЕРУ трейдинг, Мегаватт Енергосервісна компанія, відмовилися від тарифів на місяць і залишили лише річний.

Річні тарифи на газ

На початку квітня постачальників газу зобов’язали до кінця місяця оприлюднити річні цінові пропозиції.

Компанії не можуть протягом року змінювати цифри, однак населенню дозволено відмовитися від контракту чи обрати іншого постачальника.

Детальніше про річні тарифи на газ читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Енергореформа