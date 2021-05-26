З сектора Гази успішно евакуювали 109 громадян України, 13 громадян Молдови та 4 громадян Болгарії. Наразі вони в Каїрі, але незабаром прилетять до Києва.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, зазначивши, що Україна і Єгипет доклали значних зусиль для створення безпечного коридору. А саму евакуацію доводилося переносити двічі.

– Україна однією з перших провела успішну міжнародну гуманітарну операцію, вивізши з сектора Гази громадян трьох країн. Ми не лише не залишаємо своїх у біді, але і допомагаємо партнерам. Я вдячний єгипетській стороні та всій українській дипломатичній команді за вдалу співпрацю, – повідомив Кулеба.

Сектор Гази. Успішно евакуювали 109 громадян України, 13 громадян Молдови та 4 громадян Болгарії. Вони вже у безпеці в Каїрі та незабаром летять до Києва. Україна і Єгипет доклали шалених зусиль для створення безпечного коридору. Операція переносилася двічі, але ми це зробили 1/2 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 26, 2021

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Ситуація у секторі Гази

Загострення конфлікту між Ізраїлем і Палестиною розпочалося 10 травня. Ізраїль і сектор Гази почали запускати в бік один одного тисячі ракет, в результаті чого з обох боків були жертви і постраждалі.

Після цього президент України Володимир Зеленський доручив допомогти українцям повернутися додому.

Але, за словами речника МЗС Олега Ніколенка, початок евакуації з сектора Гази затримували до цього часу через продовження бойових дій та відсутність гарантій безпеки для виїзду.