У Рівному дворічній дитині відірвало палець під час спуску з гірки на дитячому майданчику. Палець потрапив у дірку дитячого атракціону.

Після інциденту хлопчика прооперували, зараз дитина вдома.

Читайте Хлопчику відірвало усі пальці: у Кам'янському на дитячих іменинах прогримів вибух

Активісти місцевої громадської організації, до яких звернулася очевидець події, вирішили перевірити стан дитячого майданчика. Зараз там продовжують гратися діти.

– Ми самі поїхали та подивилися, що там купа дітей катається на цій гірці, і трагедія може повторитися. Ми поїхали, а там скотчем заклеєна гірка. Ми дамо знати поліції, що до нас звернулися жителі й повідомили, що діти в небезпеці, коли катаються на цій гірці, – повідомила представник ГО Ангели Життя Ліана Диновська.

Активісти також зняли на відео, в якому стані дитяча гірка.

Пізніше з’ясувалося, що цей дитячий майданчик був побудований коштом громадського бюджету Рівного. Автор проекту, а нині депутат міськради Оксана Майборода розповіла, що об’єкт досі не взяли на баланс міста, хоча реалізували його у 2020 році. За її словами, виробники гірки вже залатали більшість швів, але ще не зробили роботу повністю.

– Гірка проходила випробування і виробники нам повідомили, що це перший випадок і вони її ремонтують. Вчора вони були, більшість швів залатали. Але у них зламався їхній апарат, вони повинні повернутися найближчим часом і її полагодити, – повідомила чиновниця.

Учневі відірвало палець

Раніше в Одесі під час уроку 13-річному учневі відірвало палець. У нього в руках вибухнула петарда.

Інцидент стався в одній зі шкіл Подільського району Одеси.

Джерело: Суспільне

Фото: Ліана Диновська