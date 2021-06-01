Верховна Рада 1 червня голосами 281 народного депутата ухвалила законопроект №3450 щодо внесення змін до закону Про запобігання корупції.

У документі йдеться про створення Єдиного порталу повідомлень викривачів, де можна анонімно поскаржитися на факт корупції.

Нардепи врахували чотири пропозиції президента Володимира Зеленського щодо окремих питань захисту викривачів.

Зокрема, змінили визначення внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупції, передбачили відповідальність за незаконне використання персональних даних викривачів.

Окрім того, скасовано вимогу до викривача пояснювати, звідки він взяв відомі йому факти, а також скасовано норму про виплату винагороди після стягнення збитків у дохід держави.

Закон Про запобігання корупції Верховна Рада ухвалила ще 4 лютого. Документ регламентує анонімність і конфіденційність повідомлень про корупцію.

Але за місяць, 3 березня, президент Володимир Зеленський ветував закон, підкресливши, що документ не захищає права викривачів злочину, а також не відповідає нормам Конституції України, і відправив документ на доопрацювання.