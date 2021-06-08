Напад СРСР на Польщі 17 вересня 1939 року є не Днем національної єдності Білорусі, а вдень єдності двох тоталітарних режимів – радянського і нацистського.

Так Інститут національної пам’яті Польщі відреагував на рішення самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка оголосити нове свято, яке відзначатиметься 17 вересня, в день нападу СРСР на Польщу.

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Там відзначили, що 17 вересня 1939 року Сталін виконав своє зобов’язання перед Гітлером відповідно до таємного протоколу до пакту Молотова-Ріббентропа, а напад Червоної армії на Польщу дозволив Третьому рейху швидше завоювати країну. Тому 17 вересня є символом злочинного співробітництва Гітлера та Сталіна в підпорядкуванні вільних народів Європи.

– Те, що 17 вересня 1939 оголошено Днем національної єдності Білорусі, є наругою над пам’яттю не тільки польських, а й білоруських жертв двох тоталітарних режимів. Насправді 17 вересня 1939 – це день двох тоталітарних режимів, – повідомили в Інституті національної пам’яті Польщі.

День народної єдності

Напередодні Лукашенко підписав документ про введення нового державного свята 17 вересня. Це день, коли в 1939 році СРСР напав на Польщу.

Він назвав нове свято Днем народної єдності.

Зазначимо, у 1939 році радянські війська атакували Польщу. Це призвело до остаточної окупації Польщі СРСР і нацистською Німеччиною на початок жовтня 1939 року.

Джерело: Інститут національної пам’яті Польщі