Президент України Володимир Зеленський задоволений телефонною розмовою з президентом США Джо Байденом.

Зеленський заявив, що президент США запевнив його у повній і безумовній підтримці України. За його словами, є багато важливих питань для подальшого обговорення, серед них територіальна цілісність та співпраця в оборонній сфері.

Глава української держави також вважає несуттєвим виправлення слів Байдена щодо ПДЧ в НАТО Офісом президента. За його словами, важливі не слова, а конкретні вчинки. На його думку, чи отримає Україна ПДЧ – залежить лише від бажання НАТО.

– Якщо отримає – значить нас там дійсно бачать. Якщо не отримає – це теж цілком конкретна відповідь, – підкреслив Зеленський.

Президент України заявив, що наразі важливіша ефективна реформа ЗСУ, оскільки це гарантія захисту кожного українця.

Виправлення у заяві

Офіс президента виправив слова Байдена про план дій щодо членства України у Північноатлантичному альянсі.

Згідно з початковим повідомленням, Байден наголосив на важливості надання Україні плану дій для подальшого членства в НАТО. Пізніше Білий дім спростував це, а Офіс президента змінив промову Байдена.