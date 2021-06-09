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Максим Зайченко |

Грозові дощі по всій країні: погода в Україні на 10 червня

гроза, негода, дощ, погода

Погода в Україні 10 червня буде дощовою у всіх областях, очікуються грози. Стовпчики термометрів покажуть до +25 тепла. 

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру. 

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Так, на заході країни буде порівняно тепліше. Вдень очікується від +21 до +25 тепла, а вночі температура опуститься місцями до +10 градусів. 

У центрі та на півночі України буде від +21 до +24 градусів в денний час, а вночі очікується від +11 до +15 градусів. 

У південних і східних областях очікуються такі ж температурні показники, але вночі в Одеській області може бути тепліше – до +16 градусів. 

У Києві від +21 до +23 градусів вдень, а вночі очікується від +13 до +15 градусів. 

Погода в Україні на 10 червня – грози, дощі та до 25 тепла

В Україні знеструмлено 60 населених пунктів

Раніше в Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що в Україні через негоду знеструмлено 60 населених пунктів

Причинами проблем з електропостачанням стали сильні пориви вітру, дощ і гроза. Без електрики залишилися населені пункти в п’яти областях.

Джерело: Укргідрометцентр

Фото: Depositphotos

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