Погода в Україні на 10 червня – грози, дощі та до 25 тепла

Погода в Україні 10 червня буде дощовою у всіх областях, очікуються грози. Стовпчики термометрів покажуть до +25 тепла.
Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.
Так, на заході країни буде порівняно тепліше. Вдень очікується від +21 до +25 тепла, а вночі температура опуститься місцями до +10 градусів.
У центрі та на півночі України буде від +21 до +24 градусів в денний час, а вночі очікується від +11 до +15 градусів.
У південних і східних областях очікуються такі ж температурні показники, але вночі в Одеській області може бути тепліше – до +16 градусів.
У Києві від +21 до +23 градусів вдень, а вночі очікується від +13 до +15 градусів.
В Україні знеструмлено 60 населених пунктів
Раніше в Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що в Україні через негоду знеструмлено 60 населених пунктів.
Причинами проблем з електропостачанням стали сильні пориви вітру, дощ і гроза. Без електрики залишилися населені пункти в п’яти областях.