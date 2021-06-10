Нацбанк України встановив курс валют на четвер, 10 червня, згідно з яким, доллар та євро здешевшали.

Зокрема, американська валюта за день втратила 8 копійок. Її курс встановлено на рівні 27,09 грн/$1.

Євро здешевшав на 9 копійок – до 33,02 грн/€1.

Польський злотий та російський рубль зберігають стабільність – курс щодо гривні не змінився у порівнянні з попереднім банківським днем.

Курс валют в Україні від НБУ на 10.06:

$1 – 27,09 грн;

€1 – 33,02 грн;

1 польський злотий – 7,41 грн;

10 російських рублів – 3,75 грн.

Кабмін в економічному макропрогнозі на 2022-2024 роки заклав курс долара у діапазоні 28-29 грн/$1.

Водночас інфляція у 2022 році має знизитися до 6,2%, а в 2023 році – до 5%.

Закладено також скорочення дефіциту бюджету майже вдвічі і повернення його до планових 3% з 2023-го.