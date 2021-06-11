Контррозвідники Служби безпеки України затримали військовослужбовця Збройних сил України. Його підозрюють у роботі на бойовиків “ДНР”.

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Він збирав різну інформацію про ВСУ з метою передачі своїм кураторам.

– За завданням кураторів зловмисник збирав і передавав інформацію про місця дислокації, сили та засоби однієї з аеромобільних бригад ВСУ, яка бере участь в проведенні операції Об’єднаних сил. Він також висловлював готовність до проведення активних диверсійних актів проти українських військових, – відзначили в СБУ.

У відомстві додали, що чоловік накопичував зброю і засоби ураження, які вилучили під час обшуків.

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) КК України. Йому загрожує від восьми до 15 років в’язниці. Слідство триває.

Затримання бойовика ДНР

У травні СБУ повідомила про затримання колишнього бойовика “ДНР, який намагався вкрасти інформацію про українське озброєння.

У затриманого найманця знайшли військовий квиток “ДНР” і посвідчення так званої “громадської організації ветеранів Новоросії”.