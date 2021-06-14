В Україні померла восьма жертва аварії рейсового автобусу із українцями, яка трапилась у Підкарпатському воєводстві Польщі в ніч з 5 на 6 березня.

Про це повідомила речниця Окружної прокуратури Перемишля Марта Пентковська і зазначила що наразі прокуратура намагається отримати інформацію про те, чи пов’язана ця смерть із аварією.

Джерела українських ЗМІ повідомляють, що йдеться про смерть літнього чоловіка, віком приблизно 60 років, який є жителем Херсонської області.

У смертельній ДТП він отримав важкі травми і проходив тритижневе лікування у Перемишлі, а потім був транспортований до України, щоб лікуватися і надалі.

Аварія з українцями в Польщі

В ніч на 6 березня 2021 року неподалік польського міста Кошице сталася жахлива ДТП за участі рейсового автобусу сполученням Познань-Херсон.

У автобусі перебували 57 пасажирів, шестеро загинули протягом найближчих двох тижнів або на місці, сьома жертва померла 16 травня, про восьму стало відомо сьогодні.

Фото: Wojtek Huc, Spotted: Gmina Orły/Gmina Żurawica