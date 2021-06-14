Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Без категорії
Софія Зінов'єва |

В Україні померла восьма жертва ДТП із автобусом у Польщі

ДТП з українцями у Польщі

В Україні померла восьма жертва аварії рейсового автобусу із українцями, яка трапилась у Підкарпатському воєводстві Польщі в ніч з 5 на 6 березня.

Про це повідомила речниця Окружної прокуратури Перемишля Марта Пентковська і зазначила що наразі прокуратура намагається отримати інформацію про те, чи пов’язана ця смерть із аварією.

Читайте
В Одесі сталися дві смертельні ДТП: одне авто розірвало навпіл, інше - перекинулося

Джерела українських ЗМІ повідомляють, що йдеться про смерть літнього чоловіка, віком приблизно 60 років, який є жителем Херсонської області.

У смертельній ДТП він отримав важкі травми і проходив тритижневе лікування у Перемишлі, а потім був транспортований до України, щоб лікуватися і надалі.

Аварія з українцями в Польщі

В ніч на 6 березня 2021 року неподалік польського міста Кошице сталася жахлива ДТП за участі рейсового автобусу сполученням Познань-Херсон.

У автобусі перебували 57 пасажирів, шестеро загинули протягом найближчих двох тижнів або на місці, сьома жертва померла 16 травня, про восьму стало відомо сьогодні.

Фото: Wojtek HucSpotted: Gmina Orły/Gmina Żurawica

Джерело: Укрінформ

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка