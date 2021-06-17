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Наташа Тарчевська |

Лежав серед купи сміття: у Києві знайшли труп чоловіка в під’їзді (18+)

Лежав серед купи сміття: у Києві знайшли труп чоловіка в під’їзді (18+)

Поліція Києва встановлює причину смерті чоловіка, чий труп знайшли в одному із під’їздів на Шулявці.

Мешканці будинку цілий тиждень скаржилися на нестерпний сморід в ЖЕК.

Його було чутно не лише в під’їзді, але і в квартирах.

– Смерділо настільки сильно, що справді неможливо було дихати. Думали, може там якийсь щур здох, – розповіла одна з мешканок будинку.

Комунальники знайшли епіцентр смороду в приміщенні поруч з під’здом. Серед сміття і мотлоху лежав труп голого чоловіка.

На Шулявці в Києві знайшли труп: подробиці, відео (ФОТО 18+)

Місцеві стверджують, що загиблий чоловік був безхатьком, бо людей без певного місця проживання часто можна зустріти біля цього будинку.

Поліція не виключає версії про вбивство, однак наразі експертиза не виявила слідів насильницької смерті.

Труп на Шулявській

Про те, що в Києві знайшли труп чоловіка у сміттєзбірнику, стало відомо 15 червня.

Жахливу знахідку виявили на вулиці Шулявській. Першими фото з місця події поділилися місцеві Telegram-канали.

Як повідомляли очевидці, через важкий запах слідчі довгий час не могли оглянути тіло.

Джерело: Надзвичайні новини

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