Курс валют НБУ на 17 червня 2021 в Україні

Національний банк України підвищив курс долара і євро до гривні.

На четвер, 17 червня, НБУ встановив курс 27,02 грн/1$.

Підвищення ціни на євро, згідно з курсом на 17 червня, зафіксувалося на 32,77 грн/1€.

Порівняно з середою, ціна на злотий та російський рубль також зросла.

Курс валют в Україні від НБУ на 17.06:

$1 – 27,02 грн;

€1 – 32,77 грн;

1 польський злотий – 7,25 грн;

10 російських рублів – 3,75 грн.

Скільки коштуватиме долар до кінця року

За даними фінансових експертів, найбільш стабільним курс долара у 2021 році буде протягом літа.

Загалом ціна може зменшуватися та збільшуватися у діапазоні 50 копійок – 2 грн від 28 грн за одиницю.

У поточному році Україна має достатні валютні резерви, щоб не допустити знецінення гривні.

У бюджеті на 2021 рік середньорічний курс гривні закладений на рівні 29,1 грн за $1.