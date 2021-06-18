Популярний український гурт Onuka презентував новий альбом під назвою KOLIR. Це перший масштабний реліз колективу за останні три роки.

Для колективу KOLIR – третый повноформатний альбом, до якого увійшли десять треків, зокрема СЕАНС, XASHI та ZENIT. Більша частина композицій в новому альбомі була створена у 2020—2021 роках під час пандемії.

KOLIR відкриває новий етап в дискографії бенду. Це найінтимніший і найвідвертіший альбом, багато в чому навіяний подіями з особистого життя лідера гурту Нати Жижченко (у 2020 році Ната та саунд-продюсер ONUKA Євген Філатов уперше стали батьками).

– У музичному сенсі цей альбом — симбіоз між першою, класичною платівкою ONUKA і більш електронним релізом VIDLIK. Мені здається, цей альбом дійсно здобув колір. Він звучить так, як я відчуваю себе зараз: іноді буваю жорсткою, бойовою, а іноді — ніжною мамою, яка співає колискову. У новому альбомі немає треків ні про пандемію, ні про війну, ні про екологію — про це ми вже багато сказали своєю музикою. Локдаун дав можливість більше зосередитися на своєму внутрішньому світі й писати про особисте, – розповіла Ната.

Крім того, в альбомі є дуетна пісня UYAVY, записана з колективом ДахаБраха.