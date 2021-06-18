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Людмила Богданова |

У США чоловік відкрив стрілянину з вікна авто: одна людина померла, 12 поранено

стрілянина, зброя, пістолет

У США у штаті Аризона чоловік влаштував стрілянину з вікна автомобіля. За 90 хв водій на білому позашляховику проїхав три міста і встиг вбити одну людину та близько 12 поранити.

Загиблого внаслідок інциденту знайшли в автомобілі на автостраді. Інші жертви отримали низку травм – деякі звернулися до лікарні з осколковими пораненнями, інші ж через обстріл потрапили в аварію або поранилися розбитим склом.

У поліції вважають, що чоловік здійснював обстріли один. Правоохоронцям вдалося затримати зловмисника після того, як його транспортний засіб випадково помітив пожежник.

Під час затримання він не опирався, а в його автомобілі виявили зброю.

– Ми не знаємо зв’язку, ми не знаємо, що було мотивом, ми не маємо уявлення про те, що думала ця людина, коли вона виходила і робила це, – заявили у прес-службі поліції.

Джерело: AP

Фото: Depositphotos

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