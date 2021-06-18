У США у штаті Аризона чоловік влаштував стрілянину з вікна автомобіля. За 90 хв водій на білому позашляховику проїхав три міста і встиг вбити одну людину та близько 12 поранити.

Загиблого внаслідок інциденту знайшли в автомобілі на автостраді. Інші жертви отримали низку травм – деякі звернулися до лікарні з осколковими пораненнями, інші ж через обстріл потрапили в аварію або поранилися розбитим склом.

У поліції вважають, що чоловік здійснював обстріли один. Правоохоронцям вдалося затримати зловмисника після того, як його транспортний засіб випадково помітив пожежник.

Під час затримання він не опирався, а в його автомобілі виявили зброю.