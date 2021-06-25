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Валентина Летяк |

ЄС подовжив економічні санкції проти РФ у зв’язку з анексією Криму

санкції

На саміті ЄС, який пройшов у Брюсселі 24-25 червня, лідери країн Євросоюзу подовжили до січня 2022 року економічні санкції проти Росії, запроваджені у 2014-му у зв’язку з анексією Криму.

Про це рішення повідомив у Twitter глава Євроради Шарль Мішель.

– Ми подовжили наші економічні санкції проти Росії: Москва повинна зробити все можливе для забезпечення повного виконання Мінських угод, – зазначив європолітик.

Мішель додав, що ЄС шукатиме нові формати діалогу з Росією.

Доповнюється…

Фото: Dreamstime

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