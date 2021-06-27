За добу в Україні зафіксували 450 нових випадків Covid-19 (з них дітей – 6 медпрацівників – 28). За весь час пандемії 2 996 233 осіб захворіли Covid-19.
За останню добу найбільша кількість підтверджених захворілих зареєстрована в Києві (135), Дніпропетровськ (46), Одеса (39), Київська (37) і Миколаївська (22) області.
Також за останню добу госпіталізували 529 українців. У той же час за 24 години на території держави зафіксували 17 летальних випадків. За весь час пандемії 52 286 осіб померли від ускладнень коронавірусу.
Однак за добу одужали 1 097 осіб. За весь час пандемії 2 069 163 осіб змогли подолати небезпечне захворювання.
Розподіл випадків коронавірусу по регіонах України (за добу):
Київ – 135
Вінницька область – 9
Волинська область – 9
Дніпропетровська область – 46
Донецька область – 3
Житомирська область – 19
Закарпатська область – 3
Запорізька область – 20
Івано-Франківська область – 5
Київська область – 37
Кіровоградська область – 4
Луганська область – 5
Львівська область – 9
Миколаївська область – 22
Одеська область – 39
Полтавська область – 5
Рівненська область – 9
Сумська область – 15
Тернопільська область – 7
Харківська область – 17
Херсонська область – 15
Хмельницька область – 2
Черкаська область – 8
Чернівецька область – 4
Чернігівська область – 3
За останню добу 97 130 осіб отримали щеплення проти коронавірусу. Серед них 36 540 чоловік отримали одну дозу, а 60 590 українців повністю вакциновані.
З початку кампанії вакцинації 1 893 839 осіб отримали щеплення проти коронавірусу. Серед них 1 893 837 людей отримали першу дозу препарату. 572 298 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном) пройшли повний курс вакцинації. Всього в Україні провели 2 466 135 щеплень.