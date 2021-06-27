За добу в Україні зафіксували 450 нових випадків Covid-19 (з них дітей – 6 медпрацівників – 28). За весь час пандемії 2 996 233 осіб захворіли Covid-19.

За останню добу найбільша кількість підтверджених захворілих зареєстрована в Києві (135), Дніпропетровськ (46), Одеса (39), Київська (37) і Миколаївська (22) області.

Також за останню добу госпіталізували 529 українців. У той же час за 24 години на території держави зафіксували 17 летальних випадків. За весь час пандемії 52 286 осіб померли від ускладнень коронавірусу.

Однак за добу одужали 1 097 осіб. За весь час пандемії 2 069 163 осіб змогли подолати небезпечне захворювання.

Розподіл випадків коронавірусу по регіонах України (за добу):

Київ – 135

Вінницька область – 9

Волинська область – 9

Дніпропетровська область – 46

Донецька область – 3

Житомирська область – 19

Закарпатська область – 3

Запорізька область – 20

Івано-Франківська область – 5

Київська область – 37

Кіровоградська область – 4

Луганська область – 5

Львівська область – 9

Миколаївська область – 22

Одеська область – 39

Полтавська область – 5

Рівненська область – 9

Сумська область – 15

Тернопільська область – 7

Харківська область – 17

Херсонська область – 15

Хмельницька область – 2

Черкаська область – 8

Чернівецька область – 4

Чернігівська область – 3

За останню добу 97 130 осіб отримали щеплення проти коронавірусу. Серед них 36 540 чоловік отримали одну дозу, а 60 590 українців повністю вакциновані.

З початку кампанії вакцинації 1 893 839 осіб отримали щеплення проти коронавірусу. Серед них 1 893 837 людей отримали першу дозу препарату. 572 298 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном) пройшли повний курс вакцинації. Всього в Україні провели 2 466 135 щеплень.