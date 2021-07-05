Протягом тижня погода в Україні буде мінливою. У першій половині тижня на українців чекають дощі з грозами, однак у другій буде сонячно.

Температура повітря коливатиметься у межах +23-+32. Якою буде погода з 5 липня 2021 по 9 липня 2021 в Україні, дивіться у матеріалі.

Прогноз погоди на тиждень в Україні (з 5 липня по 9 липня)

Погода в Україні у понеділок, 5 липня

Погода 5 липня в Україні буде дощовою. Синоптики прогнозують грози в усіх областях, пориви вітру сягатимуть 5-10 м/c.

Денна температура від +23 до +28, вночі від +12 до +21.

Погода в Україні у вівторок, 6 липня

6 липня дощі з грозами накриють майже всю територію України, сонячно буде лише на півночі – у Сумській та Чернігівській області, а також на Закарпатті.

Вдень стовпчик термометра коливатиметься від +24 до +30, вночі опуститься до +13, +20. Вітер – 5-10 м/c.

Погода в Україні у середу, 7 липня

7 липня погода в Україні буде мінливою. Дощі з грозами пройдуть на півдні. На заході опади прогнозуються у Донецькій області, а на Луганщині та Харківщині буде сонячно.

У центральних і північних регіонах також сонце. Щодо Західної України – дощитиме у більшості регіонів, сонячно буде лише на Рівненщині та Закарпатті.

Температура повітря у денний час – +26, +32, у нічний – +13, +20.

Погода в Україні у четвер, 8 липня

8 липня майже на всій території очікується мінлива хмарність. Слабкий дощ з грозою може пройти лише на Львівщині.

Денна температура від +27 до +20, нічна від +17 до +21. Вітер – 5-12 м/c.

Погода в Україні у п’ятницю, 9 липня

Погода 9 липня в Україні буде сонячною та без опадів. Вдень стовпчик термометра показуватиме від +27 до +32, вночі від +17 до +21.