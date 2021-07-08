Слідчі обшукують департамент транспортної інфраструктури КМДА та Київавтодор

У департаменті транспортної інфраструктури КМДА і Київавтодорі тривають обшуки, що влаштували слідчі Державного бюро розслідувань і Служби безпеки України.

Обшукують приміщення на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва в межах кримінальної справи про закупівлі техніки Київавтодором.

– Департамент і комунальна корпорація, в межах та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, надали всі документи, необхідні для всебічного і повного розслідування, – йдеться в повідомленні КМДА з посиланням на інформацію Департаменту транспортної інфраструктури.

Справа, яку розслідують в ГБР, стосується закупівлі техніки для КК Київавтодор. Зокрема, машин для внесення рідких хлоридів. Їх придбали за процедурою офіційних публічних закупівель, уточнили в КМДА.

У Департаменті транспортної інфраструктури запевняють, що їхня діяльність та підпорядкованих йому комунальних підприємств прозора, тож об’єктивна і неупереджена перевірка встановить істину.

У червні слідчі Державного бюро розслідувань з’ясували, що чиновники податкової вступили у змову з представниками кількох компаній, які займаються реалізацією підакцизної продукції.

Фото: СБУ